عربي-دولي

لأول مرة منذ 102 يوم.. إصابات كورونا في بلد عربي تتجاوز الألف

Lebanon 24
28-04-2021 | 01:30
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سجلت مصر 1003 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة، أمس الثلاثاء، ارتفاعا من 991 إصابة و58 وفاة الاثنين.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إصابات مصر بالفيروس حاجز الألف منذ الثامن من يناير عندما رصدت 1001 إصابة.

وأشار البيان اليومي للوزارة إلى خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 168665 حالة حتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 224517 من ضمنهم 168665 حالة تم شفاؤها، و13168 حالة وفاة.


وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت، الاثنين، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك من إنتاج شركة سينوفاك الصينية للوقاية من فيروس كورونا.
وتلقت مصر حتى الآن شحنات لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا وقالت إنها تستعد لإنتاج ما يصل إلى 80 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محليا.
ومنحت أيضا الموافقة للقاح سبوتنيك الروسي.

المصدر: "سكاي نيوز
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