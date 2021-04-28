"إقالة حتمية" لظريف؟

دعا النائب في البرلمان الإيراني حسین حق وردي وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى تقديم استقالته من تلقاء نفسه أو مواجهة "إقالة حتمية" بعد استجوابه في البرلمان.وقال حق وردي: "من الأفضل لظريف تحكيم العقل والاستقالة من تلقاء نفسه، لأن البرلمان سيستدعيه للاستجواب وستكون إقالته حتمية".وفي وقت سابق أمس، ذكر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علی ربیعی أن الرئيس حسن روحاني أمر وزير الاستخبارات بمعرفة ملابسات تسريب التسجيل الصوتي لظريف، الذي تضمن تصريحات مثيرة للجدل حول القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني وبعض تصرفاته.وأضاف المتحدث أن الحكومة بانتظار عودة ظريف إلى إيران لتقديم إفادة حول ما جاء في التسريب.