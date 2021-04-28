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مفاجأة عن تسريبات ظريف..مسؤول عن تسجيل المقابلة طلب اللجوء إلى هذا البلد

Lebanon 24
28-04-2021 | 04:30
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أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية الثلاثاء بأن أحد المسؤولين عن تسجيل المقابلة مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة قبل فترة وجيزة.

وذكرت الوكالة أن الملف الصوتي لظريف كان متداولا بين شخصيات حزبية سياسية تتبع للتيار الإصلاحي وكان في متناول تقي كروبي ثم حسن كروبي، نجلي أحد زعماء المعارضة مهدي كروبي الذي يخضع للإقامة الجبرية.

وفي وقت سابق أمس ذكر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علی ربیعی أن الرئيس حسن روحاني أمر وزير الاستخبارات بمعرفة ملابسات تسريب التسجيل الصوتي لظريف، الذي تضمن تصريحات مثيرة للجدل حول القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني وبعض تصرفاته.

وأضاف المتحدث أن الحكومة بانتظار عودة ظريف إلى إيران لتقديم إفادة حول ما جاء في التسريب.
المصدر: روسيا اليوم
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