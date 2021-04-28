عربي-دولي

اعتراف بايدن بإبادة العثمانيين للأرمن.. هكذا رد البرلمان التركي

Lebanon 24
28-04-2021 | 05:00
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دان البرلمان التركي اعتراف الرئيس الأميركي جو بايدن بإبادة الدولة العثمانية للأرمن عام 1915، معتبرا أن تصريحاته في هذه القضية بـ"حكم العدم".

وفي بيان له، أعرب البرلمان التركي عن "إدانته ورفضه لتصريحات بايدن بهذا الخصوص".

وأضاف أنه "يدين بشدة وبأسف تبني بايدن للمزاعم الأرمنية في بيانه الذي أصدره بتاريخ 24 نيسان الحالي".

وأعرب عن "رفضه المطلق لتلك الافتراءات التي لا أساس لها، ولا تعني سوى تحريفا للتاريخ بدوافع سياسية".

وأضاف: "الرئيس الأميركي ليس لديه صلاحية قانونية وأخلاقية لإطلاق الأحكام في القضايا التاريخية، والبيان الذي أصدره بحكم العدم بالنسبة لنا".

ودعا البرلمان التركي بايدن للعدول عن هذا القرار الذي "سيكون له حتما تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية"، مطالبا إياه بـ"تغيير بيانه الخاطئ الذي لا يتماشى مع الحقائق التاريخية".

وصوتت الكتل النيابية لأحزاب "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" وحزب "إيي" و"الحركة القومية" لصالح البيان، فيما صوت حزب "الشعوب الديمقراطي" ضده.
المصدر: الاناضول
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