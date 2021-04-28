الغواصة الإندويسية المنكوبة.. شاهدوا الطاقم يؤدي "أغنية الوداع" (فيديو)

نشر الجيش الإندونيسي مقطعا مصورا، لطاقم الغواصة الإندونيسية الغارقة، قبل نحو أسبوعين من غرقهم، وهم يغنون "أغنية الوداع".وفي المقطع يظهر الطاقم مع قائدهم هيري أوكتافيان، وهم يغنون حول زميل لهم يعزف على الغيتار، وتقول الأغنية: "على الرغم من أنني لست مستعدا لأفتقدك، فأنا لست مستعدا أيضا للعيش بدونك، وأتمنى لك كل التوفيق".وقال المتحدث العسكري الإندونيسي "دغوارا ويمبو" إن الفيديو "سجل بمناسبة وداع قائد سلاح الغواصات البحرية المنتهية ولايته، والذي تولى خليفته منصبه في أوائل آذار الماضي".يشار إلى أن إندونيسيا أعلنت العثور على حطام الغواصة، والتي تحطمت لثلاثة أجزاء، بعد غرقها لمسافة أكبر من قدرتها على التحمل بالقرب من جزيرة بالي.إلى ذلك تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطاقم غواصة إندونيسية يؤدون الصلاة على ظهر غواصتهم، وقالوا إنها الصلاة الأخيرة لهم، لكن تبين بعد البحث أن الصورة قديمة وتعود إلى العام الماضي.