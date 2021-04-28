لافروف: بريطانيا تلعب "دورا تخريبيا"خطرا على العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن بريطانيا تلعب "دورا تخريبيا" كبيرا للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.وقال لافروف: "فيما يتعلق بالعلاقات بين روسيا وأوروبا، أعتقد، كما كان الحال من قبل، حيث يلعب البريطانيون دورا تخريبيا نشطا وخطيرا للغاية".وأضاف لافروف قائلا: "لقد غادروا الاتحاد الأوروبي، لكن لم يتراجع نشاطهم، بل على العكس من ذلك، فهم يحاولون قدر الإمكان التأثير على المواقف التي سيتخذها أعضاء الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بموسكو".يذكر أن العلاقات الروسية البريطانية مرت بأسوأ حالاتها، وذلك بعد اتهامات لندن لموسكو بتدبير حادثة تسميم العميل المزدوج العقيد السابق بالمخابرات الروسية، سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري، ونفت روسيا من جانبها أي علاقة لها بهذا الحادث، متهمة الجانب البريطاني باختلاق هذه الحادثة لتشويه سمعة روسيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن موسكو ولندن بحاجة لطي صفحة الجواسيس والاغتيالات في علاقاتهما.