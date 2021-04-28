عربي-دولي

"أفقر رئيس في العالم" يدخل المستشفى.. والسبب "حسكة"

Lebanon 24
28-04-2021 | 11:00
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هددت حسكة سمكة حياة رئيس أوروغواي السابق خوسيه "بيبي" موخيكا بعدما علقت في مريئه واستدعت تدخلا طبيا عاجلا.

ونقل "بيبي" (85 عاما) إلى المستشفى على وجه السرعة لإزالة الحسكة عبر عملية جراحية، بحسب ما نقلته "فرانس برس".

وفي حديثه للصحافيين، قال راكيل بانون، الطبيب الخاص للرئيس السابق، إن "العملية بسيطة" و"سيعود إلى منزله" الأربعاء.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية، حاول الأطباء أولا إزالة الشوكة-الحسكة  لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك واستسلموا لخيار إجراء الجراحة.

يشار إلى أن خوسيه "بيبي" موخيكا، اشتهر بلقب أفقر رئيس في العالم"، حيث عرف عنه التقشف والتبرع بكل دخله تقريبا لبرنامج الإسكان الاجتماعي.

وتولى موخيكا رئاسة أوروغواي في الفترة من 2010 إلى 2015، ويعد أحد رموز اليسار في أميركا اللاتينية.

وخلال ولايته، اتخذ موخيكا عددا من الإجراءات المثيرة للجدل في أوروغواي، مثل السماح بالإجهاض وزواج المثليين وتشريع الحشيش، مما شكل سابقة في العالم في عام 2013.
المصدر: سبوتنيك
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