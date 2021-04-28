مختبرات بايونتيك "واثقة" بفاعلية لقاحها ضد المتحور الهندي.. ومناعة جماعية في آروبا في آب المقبل؟

كتبت "الشرق الأوسط": قال مدير مختبر «بايونتيك»، أوغور شاهين، أمس الأربعاء، إنه «واثق» بفاعلية اللقاح الذي طورته شركته بالتعاون مع مجموعة «فايزر» الأميركية، ضد النسخة المتحورة الهندية من فيروس «كورونا» التي تثير المخاوف.وتوقع شاهين؛ الذي أسّس المختبر برفقة زوجته، أن تحقق أوروبا مناعة جماعية «في آب المقبل على أقصى تقدير».ورغم أن «اختبارات» ما زالت جارية، فإن «(المتحور الهندي) لديه طفرات أجرينا عليها دراسات في السابق، ولقاحنا فعال ضدها، مما يجعلنا واثقين» بذلك؛ كما أضاف شاهين في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.رُصد المتحور «بي 617.1»، المعروف باسم «المتحور الهندي» نظراً لظهوره في الهند، في «17 دولة على الأقل»؛ بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا، بحسب منظمة الصحة العالمية. وتجاوزت حصيلة وفيات «كورونا» في الهند أمس 200 ألف وفاة، مع بدء وصول الدعم الدولي.وتابع شاهين أن التلقيح ضد «كوفيد19» سيشكل «حصناً سيصمد. أنا متأكد من ذلك». وأوضح أن شركة «بايونتيك» اختبرت بالفعل لقاحها على أكثر من 30 متحوراً، وحصلت في كل مرة على «استجابة مناعية كافية». كما أعلن مدير الشركة الألمانية الناشئة المختصة في تقنية الحمض النووي المرسل، والتي أصبحت رائدة عالمياً في التحصين، أن لقاحها المستخدم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سيحصل قريباً على موافقة السلطات الصحية الصينية. وتابع: «لا يزال هناك بعض التساؤلات التي نجيب عنها»، و«من المحتمل جداً الحصول على تصريح بحلول يوليو (تموز)» المقبل.وأعرب عن تأييده تخفيف القيود المفروضة على الذين تم تطعيمهم، لكن «ينبغي ألا يحدث ذلك بسرعة كبيرة» حتى لا يحدث تباين يثير استياء الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحاً. وعدّ شاهين أنه عندما يتم تطعيم ما بين 50 و60 في المائة من الأوروبيين بحلول نهاية مايو (أيار) أو خلال يونيو (حزيران) المقبلين، فإن مثل هذا التخفيف «المنطقي علمياً» سوف «يمتد إلى جزء كبير من السكان».