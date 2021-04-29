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عربي-دولي
أول خطاب لبايدن أمام الكونغرس: سنحافظ على حضور عسكري قوي في الشرق والغرب
Lebanon 24
29-04-2021
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00:07
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على حضورها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي أوروبا أيضا، وأنه أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ بذلك.
وجاء في أول خطاب لبايدن أمام الكونغرس يوم الأربعاء أوردت وكالة "رويترز" مقتطفات منه، أنه أبلغ الرئيس الصيني في اتصالهما الهاتفي الأخير بأن "الولايات المتحدة ستحافظ على حضور عسكري قوي لها في المحيطين الهندي والهادئ، مثلما تقوم به مع الناتو في أوروبا".
وأشار إلى أنه سيعمل "عن كثب مع الحلفاء للتعامل مع المخاطر التي يمثلها البرنامجان النوويان الإيراني والكوري الشمالي عبر الدبلوماسية وجهود الردع الصلبة".
وبشأن روسيا، تطرق بايدن إلى اتصاله مع الرئيس فلاديمير بوتين، وقال إنه تحدث مع الرئيس الروسي حول أن الولايات المتحدة لا تسعى للتصعيد لكن أعمال موسكو "ستكون لها عواقب".
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