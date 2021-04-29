عربي-دولي

إدارة بايدن تدرس رفع عقوبات ترامب الأكثر قسوة عن إيران

Lebanon 24
29-04-2021 | 01:04
A-
A+
Doc-P-817807-637552805138028752.jpg
Doc-P-817807-637552805138028752.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس رفع العقوبات الأكثر قسوة المفروضة على إيران من قبل إدارة دونالد ترامب بشكل شبه كامل.

وأشار مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون في حديث للوكالة يوم أمس الأربعاء، إلى أنه مع استمرار المفاوضات غير المباشرة في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، تجنح الإدارة الأميركية لـ"زيادة عرضها" على إيران في ما يخص رفع العقوبات.

ولم يكشف المسؤولون عن الإجراءات المحددة التي تدرس واشنطن إلغاءها، لكنهم أكدوا "انفتاح" إدارة بايدن على رفع العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي أيضا، مثل تلك التي ربطتها الإدارة الأميركية بالإرهاب وتطوير الصواريخ وحقوق الإنسان، وليس فقط "العقوبات النووية".

وقال أحد المسؤولين الكبار في الخارجية الأمريكية، المشاركين في المفاوضات، إنه "يجب دراسة كل إجراء، لمعرفة ما إذا تم اتخاذه بشكل شرعي أو غير شرعي"، بينما يصر المسؤولون السابقون على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب "شرعية"، حيث وافق عليها دبلوماسيون مخضرمون.

وتشير "أسوشيتد برس" إلى أن رفع العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي قد يعارضه أعضاء الكونغرس عن الحزب الجمهوري.

وكانت الخارجية الأميركية قد أشارت في وقت سابق إلى استعداد واشنطن لرفع العقوبات "النووية"، أي تلك التي كان الاتفاق النووي الموقع في 2015 يقضي برفعها مقابل تقييد إيران برنامجها النووي.
المصدر: اسوشييتد برس
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-04-29
16:30 | 2021-04-29
16:00 | 2021-04-29
15:30 | 2021-04-29
15:00 | 2021-04-29
14:30 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website