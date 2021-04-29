22
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
28
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إدارة بايدن تدرس رفع عقوبات ترامب الأكثر قسوة عن إيران
Lebanon 24
29-04-2021
|
01:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس رفع العقوبات الأكثر قسوة المفروضة على إيران من قبل إدارة دونالد ترامب بشكل شبه كامل.
وأشار مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون في حديث للوكالة يوم أمس الأربعاء، إلى أنه مع استمرار المفاوضات غير المباشرة في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، تجنح الإدارة الأميركية لـ"زيادة عرضها" على إيران في ما يخص رفع العقوبات.
ولم يكشف المسؤولون عن الإجراءات المحددة التي تدرس واشنطن إلغاءها، لكنهم أكدوا "انفتاح" إدارة بايدن على رفع العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي أيضا، مثل تلك التي ربطتها الإدارة الأميركية بالإرهاب وتطوير الصواريخ وحقوق الإنسان، وليس فقط "العقوبات النووية".
وقال أحد المسؤولين الكبار في الخارجية الأمريكية، المشاركين في المفاوضات، إنه "يجب دراسة كل إجراء، لمعرفة ما إذا تم اتخاذه بشكل شرعي أو غير شرعي"، بينما يصر المسؤولون السابقون على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب "شرعية"، حيث وافق عليها دبلوماسيون مخضرمون.
وتشير "أسوشيتد برس" إلى أن رفع العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي قد يعارضه أعضاء الكونغرس عن الحزب الجمهوري.
وكانت الخارجية الأميركية قد أشارت في وقت سابق إلى استعداد واشنطن لرفع العقوبات "النووية"، أي تلك التي كان الاتفاق النووي الموقع في 2015 يقضي برفعها مقابل تقييد إيران برنامجها النووي.
المصدر: اسوشييتد برس
تابع
الأكثر قراءة
علماء أميركيون يحذرون من لقاح "فايزر".. هذا ما كشفوه عن تأثيراته
Lebanon 24
علماء أميركيون يحذرون من لقاح "فايزر".. هذا ما كشفوه عن تأثيراته
03:50 | 2021-04-29
29/04/2021 03:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يستمر سحب الودائع بالدولار وفق سعر 3900 ليرة؟
Lebanon 24
هل يستمر سحب الودائع بالدولار وفق سعر 3900 ليرة؟
23:30 | 2021-04-28
28/04/2021 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علمت السلطات السعودية بشحنة الرمان المخدّر
Lebanon 24
هكذا علمت السلطات السعودية بشحنة الرمان المخدّر
23:29 | 2021-04-28
28/04/2021 11:29:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بقرادوني يروي حكاية "أصدقاء عون المبعدين".. فماذا قال عن باسيل؟
Lebanon 24
بقرادوني يروي حكاية "أصدقاء عون المبعدين".. فماذا قال عن باسيل؟
03:15 | 2021-04-29
29/04/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تكون التسوية على حساب الحريري؟
Lebanon 24
هل تكون التسوية على حساب الحريري؟
08:00 | 2021-04-29
29/04/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2021-04-29
اندلاع معارك بين قرغيزستان وطاجيكستان... هل تندلع الحرب في وسط آسيا؟
16:30 | 2021-04-29
بلغاريا تطرد دبلوماسيا روسيا وموسكو تتوعد بالرد
16:00 | 2021-04-29
هجوم غامض بـ"الطاقة الموجهة" قرب البيت الأبيض
15:30 | 2021-04-29
الناتو باشر بسحب قواته من أفغانستان
15:00 | 2021-04-29
من سيراقب الانتخابات الرئاسية السورية؟ هذه الدول تقدمت بالطلبات
14:30 | 2021-04-29
روسيا تعلّق على تسريبات ظريف... هذا ما قالته!
فيديو
"آبل" تطلق إصداراً جديداً لأنظمة "macOS" المخصصة لحواسبها
Lebanon 24
"آبل" تطلق إصداراً جديداً لأنظمة "macOS" المخصصة لحواسبها
08:00 | 2021-04-29
29/04/2021 23:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبسة" لوزير الداخلية على المطار! (فيديو)
Lebanon 24
"كبسة" لوزير الداخلية على المطار! (فيديو)
03:57 | 2021-04-29
29/04/2021 23:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
المحيط يقذف "كابوسا".. مخلوق صنف بـ"الأبشع والأقرب إلى الخيال العلمي" (فيديو وصور)
Lebanon 24
المحيط يقذف "كابوسا".. مخلوق صنف بـ"الأبشع والأقرب إلى الخيال العلمي" (فيديو وصور)
13:00 | 2021-04-28
29/04/2021 23:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact