بيانات تكشف إمكانية تخزين لقاح "موديرنا" بالثلاجات العادية.. وخطط بمضاعفة الإنتاج

أعلنت شركة موديرنا، الخميس، أنها ستعزز القدرة التصنيعية للقاح كوفيد-19 مع توقعات أن يصل إنتاجها إلى 3 مليارات جرعة في العام القادم ، أي أكثر من ضعف توقعاتها السابقة.وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع أن يصل إنتاجها من اللقاح للعام الحالي ما بين 800 مليون إلى مليار جرعة بعد أن كان سقف الإنتاج المأمول 700 مليون جرعة.وبحسب الشركة فإن زيادة عدد الجرعات سيرتكز على إمكانية زيادة الجرعات المخفضة المخصصة لتطعيم الأطفال والتي تستخدم 50 ميكروغرامًا فقط، فيما تبلغ الجرعة المخصصة للبالغين 100 ميكروغرام من مادة اللقاح.وقالت موديرنا أيضًا إن البيانات الجديدة تشير إلى أنه يمكن تخزين جرعاتها بأمان لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في درجات حرارة الثلاجة، مما يسهل نقلها إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها أو التي تفتقر إلى أماكن مناسبة لتخزين أنواع أخرى من اللقاح تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة.وتحاول الحكومات الثرية تخزين جرعات أكبر من لقاحات كورونا من "فايزر" و"مودرينا" عقب مخاوف تتعلق بالسلامة ومشاكل الإنتاج في لقاحي "جونسون آند جونسون" و" أسترازينيكا".ولكن حتى مع تسريع الدول الغنية إطلاق وتصنيع اللقاحات، تواجه أجزاء أخرى من العالم ارتفاعًا حادًا في الحالات وتكافح من أجل الحصول على اللقاحات المطلوبة، فالهند باتت تسجل أكثر من 300 ألف حالة إصابة كل يوم وأكثر من 2000 حالة وفاة يوميا خلال الأسبوع الماضي، في حين تلقى أقل من 10٪ من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار شخص جرعة واحدة، وحوالي 20 مليون فقط تلقوا جرعتي التطعيم.وتتوقع شركة موديرنا مضاعفة الإنتاج في مصنع مواد دوائية في سويسرا تديره شركة "لوزانا غروب إيه جي"، في منشأة مقرها في إسبانيا ومملوكة لشركة Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA، فيما ستزيد المصانع الأميركية أيضًا الإنتاج بأكثر من 50 في المئة.وقالت شركة الأدوية الأميركية إنها ستبدأ في الاستثمار هذا العام وأن زيادات الإنتاج ستبدأ في أواخر عام 2021 ولتستمر حتى أوائل عام 2022.ولفتت موديرنا إنها تجري محادثات متقدمة بشأن صفقات إضافية مع الشركات المصنعة الأخرى للمساعدة في صنع لقاحها، إذ أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن صفقات إنتاج للقاح مع شركة سانوفي الفرنسية.وستحتاج الشركة إلى موافقة تنظيمية لبدء شحن اللقاح في درجات حرارة أعلى من مستوى درجات حرارة الثلاجة، علما أن لقاحي "جونسون آند جونسون" و"استرازانيكا" هما المصرح لهما حتى الآن بتخزين الجرعات في درجات الحرارة العادية بدون الحاجة إلى ثلاجة.وأشارت موديرنا، أمس الأربعاء، إلى إن الحكومة الأميركية وافقت على زيادة قيمة عقد اللقاحات الموقع معها بمقدار 236 مليون دولار إلى ما يقرب من 1.25 مليار دولار ، لتشمل التكاليف الإضافية المتعلقة بدراسات اللقاح.ولقاح "موديرنا" المكون من جرعتين، هو أحد اللقاحات الثلاثة المضادة لفيروس كورونا المصرح باستخدامها في الولايات المتحدة، إذ تم تطعيم ما يقرب من 30% أو 96.7 مليون أميركي بالكامل، وفقا لبيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.