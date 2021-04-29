عربي-دولي

اغتيال في وضح النهار بريف حلب.. "أحرار الشام" تقتل عنصرين من "السلطان مراد"

Lebanon 24
29-04-2021 | 06:51
A-
A+
Doc-P-817886-637553011119998256.jpg
Doc-P-817886-637553011119998256.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في وضح النهار، ووجوه مكشوفة، اغتالت مجموعة من "أحرار الشام" اثنين ينتميان لفصيل "السلطان مراد" في مدينة جرابلس بشرق محافظة حلب في شمال سوريا التي تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا.

 وأظهرت تسجيلات لكاميرات مراقبة أربعة مسلحين يترجلون من سيارة دون أن تكون وجوههم مغطاة، ثم يبدؤون بإطلاق الرصاص باتجاه محل لبيع الأجهزة الخلوية، ويغادرون بكل هدوء.

وفي تسجيل آخر من داخل المحل، يظهر كيف تلقى شابان الرصاص بعد محاولة يائسة للنجاة، وقتلا على الفور. 

مواقع إخبارية وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن القتيلين ينتميان لفصيل "السلطان مراد"، بينما ينتمي القتلة إلى "أحرار الشام"، وكلا الفصيلين مدعومان من تركيا، ويندرجان ضمن ما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري" الذي تدعمه أنقرة.

ولم تتضح الدوافع بعد، إلا أن بعض المواقع نقلت عن مصادر في "الجيش الوطني" أن الاغتيال تم بدافع الثأر، ونقلت شبكة "آرام" عن مصدر لم تسمه أن "مطلقي النار هم إخوة لأخ قتل منذ نحو عام" وأن الشابين اللذين قتلا داخل المحل، هما من قتله. وأشار المصدر إلى أن الاستهداف ليس "لعناصر الجيش الوطني بغرض سياسي".

وبعدما ذكر عدد من الصفحات أن القتيلين من قرية الشيوخ، وذكرت اسميهما، نفت صفحة من القرية، أن يكون "أبو مجاهد الشيوخي" حسب ما يتم تداوله، أحد القتيلين، وأكدت أن القتيلين هما: حبوش بن أبو لامع من الجوبانات الشيوخ، و"أبو الحارث" من عندان في جرابلس.


المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-04-29
16:30 | 2021-04-29
16:00 | 2021-04-29
15:30 | 2021-04-29
15:00 | 2021-04-29
14:30 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website