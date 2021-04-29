عربي-دولي

جريمة مروّعة ضيحتها أطفال في الصين... رجل هاجم روضة بسكين وقتل طفلين وجرح 16

Lebanon 24
29-04-2021 | 09:30
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هاجم رجل مسلّح بسكين روضة أطفال في بيليو في جنوب الصين، فقتل طفلين وتسبب بإصابة 16 آخرين بجروح، وفق ما افادت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا". 
     
وأضافت الوكالة أن شخصاً أوقِف وأن التحقيق في الهجوم جارٍ. وغالباً مع تسجّل هجمات بالسكاكين في الصين التي تحظر فيها الأنظمة بصرامة حيازة الأسلحة. 
      
وحُكِم بالإعدام على رجل قتل تسعة أطفال طعناً وجرح 11 عام 2019 في شمال الصين.
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