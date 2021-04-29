عربي-دولي

أضرار جسيمة... مروحية تصطدم بسفينة حربية أميركية

Lebanon 24
29-04-2021 | 10:30
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اصطدمت مروحية الاستطلاع المسيّرة الأميركية MQ-8B بسفينة Charleston الأميركية الحربية، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالسفينة التي استمرت على الرغم من ذلك في أداء مهامها.

وقالت صحيفة Military الأميركية إن الحادثة وقعت يوم 26 نيسان حيث أقلعت المروحية المسيرة من متن سفينة ساحلية مرابطة في قاعدة (سان دييغو) البحرية، ثم أضاعت التوجه وتحطمت.

وأصابت المروحية شبكة واقية للسفينة وجزءا من متنها فوق خط الغطس. إلا أن السفينة استطاعت، حسب الصحيفة، مواصلة العمل والمضي قدما.

يذكر أن البحرية الأميركية تستخدم  منذ عام 2009  مروحيات MQ-8B المسيرة التي تقوم بأداء مهام الدوريات ومراقبة الأوضاع البحرية. وعلاوة على ذلك فإنها يمكن أن تحمل صواريخ Hellfire وتهاجم الأهداف البحرية والبرية.

ولدى المروحية جسم انسيابي الشكل يبلغ عرضه 1.9 متر، طوله 9 أمتار، ارتفاعه 2.9 متر.

وتم تزويد المروحية المسيرة بمروحة رباعية الشفرات بقطر 8.4 متر. وبلغ وزن المروحية عند الإقلاع 1428 كيلوغراما.

أما محركها  فيسمح لها بالتسارع حتى 210 كيلومترات في الساعة على ارتفاع 6100 متر. ويبلغ مدى عمل المروحية 200 كيلومتر ويمكن أن تبقى في الجو لمدة 8 ساعات.
المصدر: روسيا اليوم
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