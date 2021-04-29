عربي-دولي

المتحور الهندي يتفشى في عدّة مدن... هذا ما أعلنته الصين

Lebanon 24
29-04-2021 | 11:00
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أعلنت السلطات الصحية الصينية عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا من السلالة "الهندية" المتحورة في عدة مدن في الصين.

وأكد رئيس المركز الصيني لمكافحة الأوبئة والوقاية منها أن سلطات الصحية في الصين قادرة على التصدي للفيروس ومنع انتقال العدوى.

كما أشار إلى أهمية الحفاظ على الإجراءات الوقائية خاصة خلال المناسبات القادمة، مثل عيد العمال، الذي يتم الاحتفال به في الأول من أيار.

المصدر: روسيا اليوم
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