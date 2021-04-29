بعد اندلاع اشتباكات... الجيش القرغيزي يستولي على نقطة حدودية مع طاجيكستان

قال حرس الحدود القرغيزي إن القوات الخاصة استولت على نقطة عند الحدود مع طاجيكستان.وبدأت مناوشات على حدود الجمهوريتين، وسقط قتيل واحد على الأقل، وأصيب عدة أشخاص.واندلع الصراع يوم أمس، وشارك فيه نحو 150 مقاتلا من السكان المحليين من الجانبين.وكان السبب محاولة الجانب الطاجيكي تركيب كاميرات على أعمدة خطوط النقل. وعارض مواطنو قيرغيزستان وحاولوا قطع العمود، ثم بدأ السكان المحليون في إلقاء الحجارة على بعضهم البعض. وتصاعدت المواجهة ليلاً وبدأ إطلاق النار.