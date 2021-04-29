تسريبات ظريف مجددا... منع 15 شخصا من مغادرة إيران

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن مصدر مطلع في القضاء قوله إن أكثر من 15 شخصا منعوا من السفر، في قضية تسريب الملف الصوتي لمقابلة وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف.وأتى ذلك، بعد أن أُعلن في وقت سابق اليوم استقالة مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني.وكان روحاني قد أعلن في اجتماع لمجلس الوزراء أمس أن تسجيل وزير خارجيته سُرق، مشددا على وجوب الكشف عن تفاصيل تلك السرقة وكيف تمت. كما قال: "لا ينبغي أن يُستثنى أحد ويجب التعامل بشكل حاسم مع من سرقه بغض النظر عمن يكون".