تخفيف تدريجي للتدابير الصحية في فرنسا مع رفع حظر التجول

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحافة المحلية، أنه "سيتم تأخير ساعة حظر التجول إلى التاسعة مساء في 19 أيار ثم إلى الحادية عشرة مساء في 9 حزيران، قبل رفعه تماما في 30 حزيران".اضاف: "كما ستتمكن المتاجر وشرفات الحانات والمطاعم والمواقع الثقافية وبينها دور السينما والمتاحف من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من الأربعاء 19 أيار، على أن تفتح الصالات الرياضية مجددا في 9 حزيران".واشار ماكرون الى انه "سيتم السماح بالفعاليات التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص اعتبارا من 30 حزيران مع إبراز إفادة صحية".