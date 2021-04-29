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تخفيف تدريجي للتدابير الصحية في فرنسا مع رفع حظر التجول

Lebanon 24
29-04-2021 | 12:30
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحافة المحلية، أنه "سيتم تأخير ساعة حظر التجول إلى التاسعة مساء في 19 أيار ثم إلى الحادية عشرة مساء في 9 حزيران، قبل رفعه تماما في 30 حزيران".

اضاف: "كما ستتمكن المتاجر وشرفات الحانات والمطاعم والمواقع الثقافية وبينها دور السينما والمتاحف من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من الأربعاء 19 أيار، على أن تفتح الصالات الرياضية مجددا في 9 حزيران".

واشار ماكرون الى انه "سيتم السماح بالفعاليات التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص اعتبارا من 30 حزيران مع إبراز إفادة صحية".
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