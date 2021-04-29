طائرات "انتحارية" لتنفيذ هجمات... كيم يجند جيشا لمهاجمة أعدائه!

زعمت تقارير إعلامية بأن كوريا الشمالية أجرت تجارب ناجحة على طائرات مسيرة "انتحارية" لمهاجمة أعدائها، وطورت التكنولوجيا لتنفيذ مهام استطلاع.ويزعم القادة العسكريون الشماليون أنهم صمموا طائرات بدون طيار يمكنها تنفيذ "هجمات كماشة"، وهي مناورة عسكرية على أهداف مثل المنشآت العسكرية في كوريا الجنوبية.ويهدف كيم جونغ أون إلى البدء باستخدامها في الميدان اعتبارا من تشرين الثاني القادم، بعد الاختبارات الناجحة في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لتقارير "Daily NK".ويقال إن الطائرات الصغيرة بدون طيار قادرة على "الاستطلاع الدقيق للمناطق العميقة داخل خط المواجهة"، واستخدام "تكنولوجيا التحكم العالمية". ويقال أيضا إن الطائرات الهجومية بدون طيار قادرة على تنفيذ هجمات "انتحارية" دقيقة على قوات العدو.