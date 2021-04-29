كورونا يخنق أكبر مصنع للقاحات... "تسونامي" متحوّر الهند يهدد العالم

تعيش الهند موجة حادة من فيروس كورونا المستجد، وهو أمر قد يشكل تهديدا لتوريد لقاحات كورونا التي تصنعها وتورّدها لأكثر من 90 دولة.
وسجل وجود المتحور الهندي في 17 دولة حتى الان، مما يعني أن ما تعيشه الهند قد تكون له آثار واسعة على العالم بأسره.
الهند هي الموطن الأكثر قدرة على تصنيع لقاحات في العالم، ففيها معهد "سيرم أوف إنديا" (Serum Institute of India) الذي هو في قلب خطط مشروع "كوفاكس" (Covax) العالمي لمشاركة لقاح فيروس كورونا، وينظر إليه على أنه المفتاح لضمان حصول مليارات الأشخاص خارج الغرب على الحماية.
وغالبية الدول الـ93 التي تلقت إمدادات اللقاح من الهند موجودة في أفريقيا وآسيا، وهي من الدول الأفقر والأصغر التي ليست لديها قدرة إنتاجية خاصة بها والسكان في حاجة ماسة إلى الحماية.
وتفشي كورونا ليس مجرد أزمة للهند، إنه أزمة للجميع. إذ تقول كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية الدكتورة سوميا سواميناثان: "إن الفيروس لا يحترم الحدود أو الجنسيات أو العمر أو الجنس أو الدين".