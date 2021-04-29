كورونا يخنق أكبر مصنع للقاحات... "تسونامي" متحوّر الهند يهدد العالم

تعيش الهند موجة حادة من فيروس كورونا المستجد، وهو أمر قد يشكل تهديدا لتوريد لقاحات كورونا التي تصنعها وتورّدها لأكثر من 90 دولة.

وسجل وجود المتحور الهندي في 17 دولة حتى الان، مما يعني أن ما تعيشه الهند قد تكون له آثار واسعة على العالم بأسره.



تصنيع اللقاحات

الهند هي الموطن الأكثر قدرة على تصنيع لقاحات في العالم، ففيها معهد "سيرم أوف إنديا" (Serum Institute of India) الذي هو في قلب خطط مشروع "كوفاكس" (Covax) العالمي لمشاركة لقاح فيروس كورونا، وينظر إليه على أنه المفتاح لضمان حصول مليارات الأشخاص خارج الغرب على الحماية.



وغالبية الدول الـ93 التي تلقت إمدادات اللقاح من الهند موجودة في أفريقيا وآسيا، وهي من الدول الأفقر والأصغر التي ليست لديها قدرة إنتاجية خاصة بها والسكان في حاجة ماسة إلى الحماية.



والتزم معهد "سيرم أوف إنديا" بتقديم أكثر من مليار جرعة من لقاح "أسترازينكيا" (AstraZeneca) و"نوفاكس" (Novavax)، في حين أن 3 لقاحات أخرى -وهي "جونسون أند جونسون" (Johnson & Johnson)، وكوفاكسن من إنتاج شركة بهارات بيوتك (Bharat Biomedica’s Covaxin)، و"سبوتنيك-في" (Sputnik-V) الروسي، يتم إنتاجها في الهند.ومع تصاعد الإصابات والوفيات، فإن هناك مخاوف من أن البلاد قد لا تتمكن من مواصلة تصدير اللقاحات بشكل كاف، عبر إعادة توجيه هذه اللقاحات داخليا.وكانت الهند قد التزمت بتسليم 200 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال برنامج كوفاكس بحلول حزيران، ولكن هذا الآن موضع شك كبير، حيث تم الوفاء بـ40% فقط من جدول الطلبات حتى الآن.أزمة للجميع

وتفشي كورونا ليس مجرد أزمة للهند، إنه أزمة للجميع. إذ تقول كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية الدكتورة سوميا سواميناثان: "إن الفيروس لا يحترم الحدود أو الجنسيات أو العمر أو الجنس أو الدين".



