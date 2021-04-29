وفاة الأمير محمد بن طلال

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، في بيان أصدره اليوم الخميس، عن وفاة المغفور له، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، وشقيق الملك الراحل حسين.