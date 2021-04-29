عربي-دولي

وفاة الأمير محمد بن طلال

Lebanon 24
29-04-2021 | 13:59
A-
A+
Doc-P-818028-637553270568552612.jpg
Doc-P-818028-637553270568552612.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الديوان الملكي الهاشمي، في بيان أصدره اليوم الخميس، عن وفاة المغفور له، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، وشقيق الملك الراحل حسين.
مواضيع ذات صلة
الاردن والامارات يتصدران سوق السندات الدولارية
lebanon 24
30/04/2021 23:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي: ندين الهجمات العنصرية على البلدة القديمة في القدس المحتلة
lebanon 24
30/04/2021 23:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في الاردن... الإفراج عن متهمين بـ"قضية الفتنة"
lebanon 24
30/04/2021 23:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الصفدي يحمل رسالة من الملك الأردني إلى الرئيس الفلسطيني
lebanon 24
30/04/2021 23:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الاردن

الملك الأردني

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-04-30
16:00 | 2021-04-30
16:00 | 2021-04-30
15:48 | 2021-04-30
15:30 | 2021-04-30
15:00 | 2021-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website