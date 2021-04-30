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ماتوا نتيجة الاختناق أو السحق تحت الأقدام.. 40 قتيلا بحادث تدافع بحفل ديني شمال إسرائيل (صور وفيديو)

Lebanon 24
30-04-2021 | 06:43
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لقي العشرات حتفهم في تدافع خلال احتفال ديني في إسرائيل اليوم الجمعة فيما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "كارثة كبيرة".

 

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في بادئ الأمر أن جزءا من مقاعد الاستاد انهار خلال احتفال لاك بوعومر الديني في جبل جرمق "ميرون" في الجليل. ولكن مسؤولين قالوا فيما بعد إنه يبدو أن القتلى ماتوا نتيجة الاختناق أو السحق تحت الأقدام خلال تدافع.

 

وكان عشرات الآلاف من اليهود المتطرفين قد تجمعوا عند ضريح الحاخام شمعون بار يوشاي للاحتفالات السنوية التي تشمل الصلاة والرقص طوال الليل.

 

ويُعتقد أنه أحد أكبر تجمعات لأشخاص - بالتأكيد في إسرائيل وربما في مناطق أخرى - منذ تفشي جائحة فيروس كورونا قبل أكثر من عام.

 

وقدرت القناة 12 التلفزيونية أن 38 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأغلقت الشرطة الموقع وأمرت بإجلاء المحتفلين بحافلات.

 

DEVELOPING: Mass Casualty Event Declared After Bleachers Collapse in Northern Israel - https://t.co/OyHe6xlFD7 pic.twitter.com/jSlYdtNOQ0

ويعتبر هذا الضريح من أقدس الأماكن في العالم اليهودي وهو موقع مزار سنوي.

 

ووصف نتنياهو الحادث على تويتر بأنه "كارثة كبيرة".

 

وتم تنظيم هذا التجمع في تحد لمسؤولي الصحة الذين أبدوا قلقهم من أن الازدحام يمكن أن يشكل خطر الإصابة بكوفيد-19.

 

وقالت "نجمة داود الحمراء" في بيان على تويتر إنّ المأساة التي وقعت أثناء مشاركة عشرات آلاف اليهود في رحلة الحجّ السنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل ميرون أسفرت عن وقوع "عشرات القتلى"، مشيرة إلى أنّ طواقمها "تكافح لإنقاذ أرواح عشرات الجرحى، ولن تستسلم إلى أن يتمّ إخلاء آخر ضحية".

المصدر: سكاي نيوز
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