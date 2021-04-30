بايدن يتخطى ترامب باستطلاع المئة يوم الأولى

حاز الرئيس الأميركي، جو بايدن، على رضى ما لا يقل عن 60 بالمئة من المشاركين باستطلاع رأي بشأن أدائه خلال أول 100 يوم من توليه الرئاسة، أجراه موقع "بوليتيكو" بالتشارك مع مؤسسة "مورنينغ كونسلت"، متجاوزا الرئيس السابق، دونالد ترامب، بـ12 نقطة.وكان ترامب قد حصل على 48 بالمئة في ذات الاستطلاع، في نيسان 2017.وكشفت البيانات عن أن بايدن حاز على رضى 85 بالمئة من الديمقراطيين المشاركين بالاستطلاع، و44 بالمئة من المستقلين.ويقول بوليتيكو إن نسبة التوافق على بايدن في حزبه الديمقراطي تجاوزت ما حاز عليه ترامب من حزبه الجمهوري، في 2017.وحاز ترامب آنذاك على رضى 72 بالمئة من الجمهوريين و32 بالمئة من المستقلين.ولفت الموقع إلى أن بايدن وترامب حازا على ذات نسبة الرضى من الحزب الآخر، فقد حاز كل منهما على 14 بالمئة فيها.وقال 53 بالمئة من المشاركين بالاستطلاع إن بايدن قدم ما هو أكثر من توحيد البلاد كرئيس، بينما قال 35 بالمئة منهم إنه زاد انقسام البلاد بدلا من توحيدها.وخلال أول 100 يوم من حكمه، تمكن بايدن من تحقيق عدد من الإنجازات، لا سيما فيما يخص جائحة فيروس كورونا المستجد.واحتفل بايدن مؤخرا بتحقيق إدارته هدفا كان قد وضعه لنفسه لإعطاء ما لا يقل عن 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا خلال أول 100 يوم من توليه المنصب.ونجح بايدن في تمرير خطة إنقاذ اقتصادي قدرها نحو تريليوني دولار في الكونغرس لتحفيز الاقتصاد المتضرر جراء إغلاق استمر لعام على وقع فيروس كورونا.وعلى الرغم من سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، إلا أنهم يحظون بأغلبية ضئيلة للغاية وكان على بايدن بذل جهود حثيثة لتمرير "خطة الإنقاذ الأميركية".وفيما يخص السياسة الخارجية، كانت أولوية بايدن إلغاء ما اعتبره الإضرار الذي تسبب به سلفه دونالد ترامب بتحالفات الولايات المتحدة التقليدية.ويعمل بايدن على إعادة علاقة الولايات المتحدة مع حلفائها وأصدقائها، وسيشارك في مجموعة قمم خلال زيارة إلى أوروبا، سيقوم بها في حزيران.وإضافة إلى إعادته الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ وسعيه لإحياء المفاوضات النووية الإيرانية، حدد بايدن أيضا موعدا لاستكمال سحب القوات الأميركية من أفغانستان هو 11 أيلول.كما ركز بايدن منذ توليه المنصب على ملف الهجرة، وتعهد بتطبيق نهج أكثر إنسانية بعد حملة ترامب الأمنية المتشددة حيال المهاجرين، التي اعتمدت بشكل كبير على إقامة حواجز مادية.