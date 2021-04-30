عربي-دولي

شح كبير في إمدادات الأكسجين الطبي.. لماذا أصبح الحصول عليه عسيرا في بعض الدول؟

Lebanon 24
30-04-2021 | 01:06
A-
A+
Doc-P-818143-637553669567033243.jpg
Doc-P-818143-637553669567033243.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت الموجة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في بلدان مثل الهند وكينيا، عن شح كبير في إمدادات الأكسجين الطبي، مما أثار مجموعة من الأسئلة بهذا الشأن.

وفي الحالات الحرجة من الإصابة بـ"كوفيد 19"، يصبح الحصول على الأكسجين الطبي مسألة حياة أو موت، فبدونه قد يقف الأطباء عاجزين أمام إنقاذ الأرواح.

وأجاب محرر إرشادات منظمة الصحة العالمية الخاصة بعلاج الأطفال بالأكسجين، تريفور ديوك، عن بعض من الأسئلة المتعلقة بأهمية الأكسجين الطبي، حسبما أوردت صحيفة "غارديان" البريطانية.

* لماذا يعتبر الأكسجين مهما لعلاج مرضى كورونا؟

"كوفيد 19" مرض تنفسي بالأساس، ويؤدي إلى إصابة المرضى في أطوار متقدمة بالالتهاب الرئوي ونقص تأكسج الدم، أي نقص إمدادات الأكسجين في الدم.
ويعد نقص تأكسد الدم من أبرز مضاعفات الالتهاب الرئوي، وهو سبب رئيسي للوفاة.
وفي حالة حدوث التهاب رئوي، يخفف الأكسجين الطبي من نقص تأكسج الدم، ويمنح الجسم وقتا حتى تتقلص العدوى وتتعافى الرئتان، لذلك فمرضى "كوفيد 19" في أمس الحاجة لهذا العلاج.

* ما العقبات التي تعترض سبيل وصول الأكسجين الطبي للمرضى؟

تواجه البلدان متوسطة أو منخفضة الدخل عقبات هائلة حتى تتمكن من إيصال الأكسجين للمرضى، مثل إهمال الأنظمة التي تنتجه على مدار عقود.
ويحدث ذلك، رغم أن الالتهاب الرئوي سبب بارز لنقل المرضى إلى المستشفيات، حتى قبل وباء كورونا.
وحتى ظهور "كوفيد 19"، لم تكن بعض الحكومات قد أدركت تماما أن الأكسجين ينقذ الأرواح، أو ربما لم يكونوا مستعدين للاستثمار في نظام أكسجين يعمل بشكل صحيح.

* ما الذي يمكن عمله لتحسين الوضع؟
حالة كل بلد مختلفة عن الأخرى، فتطوير نظام تزويد الأكسجين الطبي يحتاج فهما للسياق المحلي، بما في ذلك المزودون المحليون والقدرات الاستيعابية وموثوقية إمدادات الطاقة، إذ أن تذبذب الأخيرة قد يؤدي إلى خراب المثكفات.
ومن العناصر الأخرى حجم السكان وحجم الاحتياجات.
وعلى سبيل المثال، ستحتاج مستشفى تعالج من 15 إلى 20 مريضا بالأكسجين يوميا ما يزيد عن 40 ألف لتر، ولتلبية هذه الاحتياجات يجب أن يتم توفير الأكسجين باستخدام مكثفات ومولدات الأكسجين.
وكذلك يجب توفير بعض الأسطوانات للاستخدام الفوري في حالات الطوارئ، مثل النقل في سيارة إسعاف.

المصدر: "سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-04-30
16:00 | 2021-04-30
16:00 | 2021-04-30
15:48 | 2021-04-30
15:30 | 2021-04-30
15:00 | 2021-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website