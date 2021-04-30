عربي-دولي

جلب المعدات الخطأ.. زعيم كوريا الشمالية أمر بإعدام مسؤول كبير في وزارة الخارجية

Lebanon 24
30-04-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-818145-637553679858337900.jpg
Doc-P-818145-637553679858337900.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ذكر موقع "ديلي. أن" كي" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية ومقره سيول، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، شخصيا أمر بإعدام مسؤول كبير في وزارة الخارجية لسبب يبدو خارج المنطق.

وكانت تهمة المسؤول المُعدم شراء معدات خاصة بمستشفى عام في العاصمة بيونغيانغ من الصين عوضا عن أوروبا.

وأضاف الموقع أن كيم أمر السلطات ببناء مستشفى على عجل لمواجهة جائحة كورونا، خلال ستة أشهر، لكن العملية استغرقت أكثر من ذلك بكثير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، زعمت كوريا الشمالية في تقرير أرسلته لمنظمة الصحة العالمية أنها لم تسجل أي إصابة حتى الآن بوباء كورونا، وهو ادعاء يشكك فيه الخبراء، نظرا لضعف نظامها الصحي وحدودها الطويلة مع الصين.

أما الأمر الذي أغضب الزعيم الكوري الشمالي هو أن مسؤولا في وزارة الخارجية تحدى عن طريق الخطأ رؤيته للمستشفى، إذ إن كيم أراد المستشفى مجهزا بمعدات أوروبية الصنع، لكن المسؤول وضع خطة بديلة تقوم على شراء معدات صينية.

ولجأ المسؤول إلى هذا الخيار بعد أن فشل في الحصول على معدات أوروبية بسبب العقوبات.


وكان من المقرر أن تصل المعدات إلى الدولة الشيوعية المنعزلة بحلول أواخر نيسان، وما أن علم كيم بالأمر حتى أمر بإعدام المسؤول.

ومعلوم أن كيم درس في سويسرا وأبدى إعجابه بالبنية التحتية للرعاية الصحية في أوروبا.

وكان المسؤول المقتول يتولى الإشراف عن الصادرات والواردات في وزارة الخارجية، وكان في الخمسينيات من عمره.

كما تم فصل مسؤول في وزارة الصحة بسبب القضية ذاتها.

والإعدامات في كوريا الشمالية أمر شائع لأتفه الأسباب، ووصل الأمر بكيم أن أعدم عددا من أقاربه ومسؤولين في الدولة.

المصدر: "سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-04-30
16:00 | 2021-04-30
16:00 | 2021-04-30
15:48 | 2021-04-30
15:30 | 2021-04-30
15:00 | 2021-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website