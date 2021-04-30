عربي-دولي

"المتحور الهندي" وصل إلى فرنسا.. رصد الإصابة الأولى!

Lebanon 24
30-04-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-818170-637553731249232314.PNG
Doc-P-818170-637553731249232314.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ذكرت الهيئة الصحية بمقاطعة نوفيل أكيتين في فرنسا، أمس الخميس، رصد إصابة بالمتحوّر الهندي لفيروس كورونا لدى مريض "عائد من الهند".

 

وقال المدير المحلي للهيئة الصحية بونوا إلبود لقناتي "بي اف ام تي في" و"سي نيوز": "لقد حددنا المتحور الهندي" في إصابة بمنطقة لو-اي-غارون "لدى مريض عاد من الهند".

 

يذكر أن وزير الصحة أوليفييه فيران كان لفت، الثلاثاء الماضي، إلى أنه "لم يتم اكتشاف أي إصابة بالمتحور الهندي" في فرنسا.

 

تراجع عدد المرضى في المستشفيات

يشار إلى أن عدد مرضى كوفيد-19 تراجع في المستشفيات الفرنسية لليوم الثالث على التوالي بعدما انخفض 424 حالة ليصل إلى 29487ن كما تراجع عدد المرضى بأجنحة العناية الفائقة بانخفاض 75 حالة ليصل إلى 5804.

 

وسجلت وزارة الصحة 26538 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس مما رفع الإجمالي إلى 5.59 مليون إصابة بزيادة 3.4% عن الخميس الماضي، وأدنى نسبة زيادة على أساس أسبوعي منذ آخر أسبوع في كانون الأول.

 

إلى ذلك انخفض متوسط الإصابات الجديدة لمدة سبعة أيام، إلى ما يزيد قليلاً عن 26 ألفاً بعدما بلغ أكثر من 42 ألفاً في منتصف نيسان.

 

كما سجلت فرنسا 306 وفيات جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات الخميس بعدما كان العدد 315 الأربعاء.

 

تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحف محلية فرنسية أمس الخميس، إنه سيتم تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً على مدى الشهرين القادمين.

المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-04-30
16:00 | 2021-04-30
16:00 | 2021-04-30
15:48 | 2021-04-30
15:30 | 2021-04-30
15:00 | 2021-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website