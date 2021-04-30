23
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"لقاء بين مدير CIA وإيرانيين في دارة مسؤول عربي كبير".. هود يرد بكلمة
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-04-2021
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أيام على نفي وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية حصول لقاء بين مديرها بيل بيرنز ومسؤولين إيرانيين في بغداد، أكّد مسوؤل أميركي بارز أنّ بيرنز أجرى محادثات "جيدة جداً" مع مسؤولين عراقيين.
وفي التفاصيل أنّ مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، ردد ما جاء في بيان الاستخبارات المركزية، نافياً حصول لقاء بين بيرنز ومسؤولين إيرانيين في دارة رئيس الوزراء العراقي فؤاد حسين. وقال هود في ندوة عبر الانترنت مع "معهد الشرق الأوسط": "هذا هراء، لم يحصل ذلك"، مضيفاً: "لكنه من الواضح أجرى محادثات جيدة جداً مع العراقيين، وهذا يستحق العناء كما تعلمون".
توازياً، رحّب هود بجهود الحوار بين السعودية وإيران، قائلاً: "لا أعلم أي مرحلة ستبلغ (المحادثات الثنائية)، فمن الواضح أنّ الحكومة الإيرانية اتبعت سياسة ناشطة جداً لجهة دعم الجماعات المسلحة في دول الشعوب الأخرى".
يُشار إلى أنّ وفداً أميركياً يصل غداً الى الخليج على أن يزور السعودية والإمارات قبل التوجه الى مصر والأردن، في أرفع وأكبر زيارة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة منذ توليه الرئاسة. ومن المتوقع أن يتمحور البحث بين المسؤولين الأميركيين والعرب حول القضايا الأمنية وإطار العلاقة والشراكة بين إدارة بايدن والحلفاء التقليديين في المنطق، بحسب قناة "الحرة".
وستشمل الزيارة التي يقودها المستشار الأعلى في البيت الأبيض بريت ماغورك ستشمل مستشار الخارجية ديريك شوليت، وهود ومسؤولة وزارة الدفاع عن الشرق الأوسط دانا سترول.
لقراءة المقال كاملاً على "العربية"
إضغط هنا.
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
الأكثر قراءة
في بلدة لبنانية والد يتبرأ من ابنته... اليكم التفاصيل (صورة)
Lebanon 24
في بلدة لبنانية والد يتبرأ من ابنته... اليكم التفاصيل (صورة)
05:31 | 2021-04-30
30/04/2021 05:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية يخرج عن صمته... ما علاقة باسيل؟
Lebanon 24
فرنجية يخرج عن صمته... ما علاقة باسيل؟
06:49 | 2021-04-30
30/04/2021 06:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
02:12 | 2021-04-30
30/04/2021 02:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صورة لزاهي وهبي من المستشفى.. ورابعة الزيات تكشف وضعه الصحي
Lebanon 24
أول صورة لزاهي وهبي من المستشفى.. ورابعة الزيات تكشف وضعه الصحي
11:46 | 2021-04-30
30/04/2021 11:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير سابق "عم يحرق حالو"!
Lebanon 24
وزير سابق "عم يحرق حالو"!
02:45 | 2021-04-30
30/04/2021 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2021-04-30
قائد سابق للحرس الثوري يترشح للانتخابات الرئاسية: سأقضي على تيار التغلغل
16:00 | 2021-04-30
نشاط خطير.. دولة تسرق مليارات الدولارات عبر الانترنت
16:00 | 2021-04-30
هل تتجه الاوضاع في تشاد إلى حرب أهلية؟
15:48 | 2021-04-30
روسيا تدرج رئيس البرلمان الأوروبي على القائمة السوداء
15:30 | 2021-04-30
متظاهرون قاطعوا خطاب بايدن... كيف كان ردّه؟ (فيديو)
15:00 | 2021-04-30
"الوضع الوبائي فاق درجة الإنذار"... هذه نسبة وفيات كورونا داخل المنازل في تونس
فيديو
مشهد مثير لثعبان يتسلّق جدار مطبخ منزلي (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مثير لثعبان يتسلّق جدار مطبخ منزلي (فيديو)
08:00 | 2021-04-30
30/04/2021 23:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"Vivo" تكشف عن هاتف متطوّر.. تعرّفوا إلى ميزاته وسعره! (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تكشف عن هاتف متطوّر.. تعرّفوا إلى ميزاته وسعره! (فيديو)
08:00 | 2021-04-30
30/04/2021 23:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة رومانسية.. بايدن يهدي زوجته زهرة (فيديو)
Lebanon 24
لحظة رومانسية.. بايدن يهدي زوجته زهرة (فيديو)
04:45 | 2021-04-30
30/04/2021 23:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact