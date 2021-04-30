"لقاء بين مدير CIA وإيرانيين في دارة مسؤول عربي كبير".. هود يرد بكلمة

بعد أيام على نفي وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية حصول لقاء بين مديرها بيل بيرنز ومسؤولين إيرانيين في بغداد، أكّد مسوؤل أميركي بارز أنّ بيرنز أجرى محادثات "جيدة جداً" مع مسؤولين عراقيين.وفي التفاصيل أنّ مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، ردد ما جاء في بيان الاستخبارات المركزية، نافياً حصول لقاء بين بيرنز ومسؤولين إيرانيين في دارة رئيس الوزراء العراقي فؤاد حسين. وقال هود في ندوة عبر الانترنت مع "معهد الشرق الأوسط": "هذا هراء، لم يحصل ذلك"، مضيفاً: "لكنه من الواضح أجرى محادثات جيدة جداً مع العراقيين، وهذا يستحق العناء كما تعلمون".توازياً، رحّب هود بجهود الحوار بين السعودية وإيران، قائلاً: "لا أعلم أي مرحلة ستبلغ (المحادثات الثنائية)، فمن الواضح أنّ الحكومة الإيرانية اتبعت سياسة ناشطة جداً لجهة دعم الجماعات المسلحة في دول الشعوب الأخرى".يُشار إلى أنّ وفداً أميركياً يصل غداً الى الخليج على أن يزور السعودية والإمارات قبل التوجه الى مصر والأردن، في أرفع وأكبر زيارة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة منذ توليه الرئاسة. ومن المتوقع أن يتمحور البحث بين المسؤولين الأميركيين والعرب حول القضايا الأمنية وإطار العلاقة والشراكة بين إدارة بايدن والحلفاء التقليديين في المنطق، بحسب قناة "الحرة".وستشمل الزيارة التي يقودها المستشار الأعلى في البيت الأبيض بريت ماغورك ستشمل مستشار الخارجية ديريك شوليت، وهود ومسؤولة وزارة الدفاع عن الشرق الأوسط دانا سترول.