الصدر يتلقى لقاح كورونا أمام الكاميرا.. ورسالة للعراقيين (فيديو)

تلقى زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الخميس، لقاحا مضادا لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، فيما حث العراقيين على أخذ اللقاح.
وظهر الصدر في مقطع فيديو نشره حساب مصلح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري والمعروف بلقب "وزير الصدر"، وهو يتلقى اللقاح في أحد المراكز الصحية يعتقد أنه في محافظة النجف حيث مقر إقامته.
قال سماحته:
اخذت اللقاح من اجل الشعب،،، فلا تخذلوني
هلموا لاخذ اللقاح جزيتم خيرا pic.twitter.com/QDdm3A5bWW
— وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) April 29, 2021
ويتصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بـ1058794 حالة، كما يعتبر الدولة الأولى عربيا من حيث عدد الوفيات جراء المرض بـ15433 حالة.