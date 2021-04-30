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الصدر يتلقى لقاح كورونا أمام الكاميرا.. ورسالة للعراقيين (فيديو)

Lebanon 24
30-04-2021 | 05:30
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تلقى زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الخميس، لقاحا مضادا لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، فيما حث العراقيين على أخذ اللقاح.

وظهر الصدر في مقطع فيديو نشره حساب مصلح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري والمعروف بلقب "وزير الصدر"، وهو يتلقى اللقاح في أحد المراكز الصحية يعتقد أنه في محافظة النجف حيث مقر إقامته.


ونقل العراقي عن الصدر قوله: "أخذت اللقاح من أجل الشعب، فلا تخذلوني. هلموا لأخذ اللقاح جزيتم خيرا".

قال سماحته:
اخذت اللقاح من اجل الشعب،،، فلا تخذلوني
هلموا لاخذ اللقاح جزيتم خيرا pic.twitter.com/QDdm3A5bWW

ويتصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بـ1058794 حالة، كما يعتبر الدولة الأولى عربيا من حيث عدد الوفيات جراء المرض بـ15433 حالة.


وتعتمد السلطات الصحية العراقية حاليا 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا وهي من صناعة شركة "سينوفارم" الصينية وشركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية ومصل شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية المطور مع جامعة أوكسفورد، كما صادقت الحكومة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

المصدر: روسيا اليوم
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