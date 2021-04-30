اكثر من 150 مليون إصابة بكورونا.. إليكم الدول الأكثر تضرراً

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، أكثر من 150 مليون شخص، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في الوقت الذي تخطت فيه أعداد وفيات فيروس كورونا أكثر من 3.1 مليون شخص في كافة أنحاء العالم.وسجلت أمريكا أعلى حالات الإصابة والوفيات في العالم، ليتخطى عدد الإصابات 32.2 مليون شخص، وأكثر من 575.5 ألف حالة وفاة حتى الآن، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بعدد الإصابات لتسجل أكثر من 18.7 ملايين إصابة، بينما احتلت البرازيل المرتبة الثالثة بعدد الإصابات بما يصل إلى 14.5 مليون حالة.