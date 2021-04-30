عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يعلّق على قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية

Lebanon 24
30-04-2021 | 06:46
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اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، أن إرجاء الانتخابات الفلسطينية، وهي الأولى منذ 15 عاما، أمر "مخيب جدا للآمال"، نقلا عن وكالة "فرانس برس".

وقال بوريل: "نجدد تأكيد دعوتنا إسرائيل لتسهيل إجراء هذه الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما في ذلك في القدس الشرقية".

جاء هذا التصريح بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات، لحين ضمان إجرائها في القدس الشرقية.
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