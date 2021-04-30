عربي-دولي

"جريمة قتل" وراء اندلاع حرائق كاليفورنيا المميتة!

Lebanon 24
30-04-2021 | 08:30
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خلص تحقيق أجرته السلطات الأميركية إلى أن حريق الغابات المميت، الذي اندلع بشمال ولاية كاليفورنيا الصيف الماضي، كان متعمدا من قبل رجل للتغطية على جريمة قتل قام بها.

واتهمت إدارة شرطة مقاطعة سولانو، فيكتور سيريتينو، المقيم في فاكافيل، بإشعال حريق ماركلي في 18 آب 2020 واندمجت نيران هذا الحريق مع حرائق الغابات الأخرى، لتصبح جزءا من حريق مجمع LNU الضخم.

وقد تم القبض على سيريتينو في أيلول الماضي، بعد وفاة بريسيلا كاسترو البالغة من العمر 32 عاما، التي تم العثور على جثتها محترقة في الغابة يوم 2 أيلول، بعد أن اختفت في منتصف آب منذ خروجها في موعد مع سيريتينو.

وقالت السلطات إن المشتبه به أشعل النار لإخفاء جثة بريسيلا كاسترو، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير، خرج من بعدها عن السيطرة، حيث دمر أكثر من 30 ألف فدان في مقاطعة سولانو وأسفر عن مقتل شخصين آخرين.

وأضافت: "بناء على التحقيق المكثف، نعتقد أن سيريتينو أضرم النار عمدا في جثة كاسترو في محاولة لإخفاء جريمته".

المصدر: روسيا اليوم
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