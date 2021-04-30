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السيسي فتح باب سيارته... أنزل الكمامة عن وجهه وأعطى ظرفين لرجل وزوجته!

Lebanon 24
30-04-2021 | 09:00
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كشف عامل التوصيل، الذي قابله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصادفة أثناء قيادته دراجة نارية، أن الرئيس فتح  باب السيارة وأنزل الكمامة، وأعطاه ظرفا فيه 500 جنيه، وفعل ذات الشيء مع زوجته، لافتا إلى أنه كان ذاهبا لتوصيل زوجته لتناول الإفطار عند شقيقتها، ولم يكن معه سوى 35 جنيها، وتبقى معه 20 جنيها فقط، بعدما صبّ كمية من البنزين في الدراجة النارية.

وكان السيسي يتفقد، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة، عندما أوقف إسلام.

ونشرت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو لقاء السيسي وإسلام، مع منشور جاء فيه: "السيد الرئيس يتوقف ليتحدث مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مرور سيادته، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم المعيشية، وشدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصا على سلامتهم".
المصدر: سكاي نيوز
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