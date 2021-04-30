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صحته تدهورت في الأيام الماضية... كورونا يقتل وزير الدفاع اليمني الأسبق

Lebanon 24
30-04-2021 | 09:30
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توفي في العاصمة اليمنية، صنعاء، اليوم الجمعة، وزير الدفاع اليمني الأسبق، الفريق الركن عبد الملك السياني، متأثراً بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفاد مصدر طبي يمني، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الفريق السياني توفي في إحدى مستشفيات العاصمة، بعد ثلاثة أسابيع من إصابته، ودخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

وقال، "صحة السياني تدهورت الأيام الماضية، جراء تأثير الفيروس على إصابته بأمراض أخرى".

وشغل الفريق السياني، المولود في صنعاء عام 1945، منصب وزير النقل في العام 1997، بعد أن أقاله الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، من وزارة الدفاع؛ ليعين بعد ذلك عضواً في مجلس الشورى.
المصدر: سبوتنيك
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