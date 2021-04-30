عربي-دولي

تدهور حاد في الوضع الوبائي... هذا ما كشفته "الصحة العالمية" عن إحصاءات كورونا

Lebanon 24
30-04-2021 | 11:00
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أظهرت آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية تدهورا حادا في الوضع الوبائي في العالم، حيث يقترب عدد الحالات الجديدة من مليون إصابة بفيروس كورونا يوميا.

وأظهرت إحصاءات وبيانات منظمة الصحة أن حوالي نصف الإصابات الجديدة تم تسجيلها في منطقة جنوب آسيا، وكان أكثرها في الهند.

في الوقت نفسه، تُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات في الموجة الثالثة أقل منه في الموجة الثانية.
المصدر: روسيا اليوم
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