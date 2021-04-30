عربي-دولي

رقم هاتف رئيس وزراء هذه الدولة متاح للجميع!

Lebanon 24
30-04-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-818267-637553939876271857.jpg
Doc-P-818267-637553939876271857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رقم الهاتف المحمول الشخصي لرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، متاح للجميع على الانترنت منذ 15 عاما، ما أثار مخاوف بشأن الأمن القومي في المملكة المتحدة.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" فإن هذا الرقم الذي ظهر في بيان صحافي صدر عام 2006 عندما كان جونسون عضوا برلمانيا معارضا، هو الرقم الذي يستخدمه زعيم حزب المحافظين حاليا.

وقال بيتر ريكيتس، مستشار الأمن القومي السابق للمملكة المتحدة إن حقيقة كون أن رقم الهاتف الشخصي لرئيس الوزراء في المجال العام "أمر مهم لأنه مادة ثمينة جدا"، معتبرا أنه "من مصلحة رئيس الوزراء ضمان أمنه الإلكتروني".

وأضاف :"أنا أتحدث قبل كل شيء عن سياسيين رفيعي المستوى في مواقع حساسة، من المحتمل أن تحتوي محادثاتهم الهاتفية على أمور حساسة ومعلومات تجارية حساسة، وأشخاص يحاولون الضغط عليهم للحصول على مزايا ضريبية".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-04-30
16:00 | 2021-04-30
16:00 | 2021-04-30
15:48 | 2021-04-30
15:30 | 2021-04-30
15:00 | 2021-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website