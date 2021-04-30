الهند في ورطة... لا مراكز تطعيم لثلاثة أيام

قالت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، إن جميع مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا في مدينة مومباي التجارية أغلقت أبوابها لثلاثة أيام بدءا من اليوم، بسبب نقص اللقاحات.وتواجه الهند أزمة صحية عميقة إذ تواجه المستشفيات ومشارح حفظ الجثث ضغطا شديدا، فضلا عن العجز في إمدادات الأدوية والأوكسجين، وفرض قيود مشددة على التنقلات في أكبر المدن.ولا تملك الهند، وهي أكبر منتج للقاحات في العالم، مخزونات كافية لمواجهة الموجة الثانية الفتاكة من فيروس كورونا، على الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، تعتزم تطعيم جميع البالغين بدءا من الأول من أيار.