هذا ما أعلنه الحرس الثوري الايراني عن السفن التي تدخل مياه الخليج

قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الجمعة، إن قوات الحرس الثوري والجيش الإيراني تراقب وترصد كل تحرك للعدو والسفن الداخلة لمياه الخليج.



وأكد الأدميرال تنكسيري خلال الملتقى الوطني حول الخليج، أن كل سفينة تعبر اليوم الخليج في منطقة مضيق هرمز، يتم رصدها ووفقا لقانون مراقبة النطاق تكون ملزمة بالتعريف بهويتها.



ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الجمعة، عن تنكسيري بشأن أهمية ودور إيران في المنطقة الجيوسياسية والاستراتيجية للخليج، أنه "لاينحصر وجود إيران في هذه المنطقة على المجال العسكري فحسب، ولكن أيضا لها حضور استراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية والقطاعات السياسية وحتى الثقافية على الصعيدين، الوطني والدولي".وتابع الأدميرال تنكسيري: الخليج هو محرك التنمية الاقتصادية والنمو للدول الآسيوية والأوروبية، ومحور هام واستراتيجي للنقل البحري والجوي والتجاري بين الدول المختلفة.

وأشار الأدميرال الإيراني إلى أن أكثر من 62% من احتياطيات النفط العالمية الضخمة البالغة 730 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، و40% من مصادر الغاز العالمية التي تعادل 70 تريليون من احتياطي الغاز الطبيعي متوفرة في هذه المنطقة من العالم، والتي ضاعفت من حجمها وأهميتها الاستراتيجية.