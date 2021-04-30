عربي-دولي

دُفنت تحت الأرض خلال الحرب العالمية الثانية... تسرب نفايات مشعة في واشنطن

Lebanon 24
30-04-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-818293-637553988509166527.jpg
Doc-P-818293-637553988509166527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، اليوم الجمعة، حدوث تسرب لنفايات مشعة دفنت تحت الأرض خلال الحرب العالمية الثانية في ولاية واشنطن الأميركية.

ووفقا لوكالة "أسوشيتيد برس" تتسرب المياه من خزان مفاعل "ب – 109" في محمية هانفورد، الملوثة بالنفايات الناتجة عن إنتاج البلوتونيوم للأسلحة النووية، إلى الأرض.

وأشار المتحدث باسم الوزارة جيف تايري إلى عدم وجود مخاطر متزايدة على الصحة العامة والسلامة بسبب التسرب، وقال: "التلوث ليس بجديد في هذة المنطقة، وقد تم اتخاذ تدابير اللازمة منذ عقود".

وبحسب بيان صادر عن وزارة البيئة الأميركية، اليوم، نحو 13 لترًا من المياه الملوثة تتسرب من الخزان يوميًا.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-04-30
16:00 | 2021-04-30
16:00 | 2021-04-30
15:48 | 2021-04-30
15:30 | 2021-04-30
15:00 | 2021-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website