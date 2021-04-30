دُفنت تحت الأرض خلال الحرب العالمية الثانية... تسرب نفايات مشعة في واشنطن

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، اليوم الجمعة، حدوث تسرب لنفايات مشعة دفنت تحت الأرض خلال الحرب العالمية الثانية في ولاية واشنطن الأميركية.ووفقا لوكالة "أسوشيتيد برس" تتسرب المياه من خزان مفاعل "ب – 109" في محمية هانفورد، الملوثة بالنفايات الناتجة عن إنتاج البلوتونيوم للأسلحة النووية، إلى الأرض.وأشار المتحدث باسم الوزارة جيف تايري إلى عدم وجود مخاطر متزايدة على الصحة العامة والسلامة بسبب التسرب، وقال: "التلوث ليس بجديد في هذة المنطقة، وقد تم اتخاذ تدابير اللازمة منذ عقود".وبحسب بيان صادر عن وزارة البيئة الأميركية، اليوم، نحو 13 لترًا من المياه الملوثة تتسرب من الخزان يوميًا.