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متظاهرون قاطعوا خطاب بايدن... كيف كان ردّه؟ (فيديو)

Lebanon 24
30-04-2021 | 15:30
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توقف الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الخميس، عن إلقاء كلمة في ولاية جورجيا، حين قاطعه متظاهرون يطالبون بإنهاء مراكز احتجاز المهاجرين على الحدود الجنوبية، ويرددون هتافات ضد "إدارة الهجرة والجمارك".

وكان بايدن بصدد توجيه الشكر إلى الناخبين في جورجيا في بداية تصريحاته، عندما سُمع المتظاهرون وهم يهتفون "أوقفوا الاحتجاز الآن" و"ألغوا إدارة الهجرة والجمارك".

وهتف أحد المتظاهرين: "عائلاتنا تحتضر"، وأشار إلى أنهم صوتوا لبايدن في انتخابات 2020، فرد بايدن قائلا: "أنا أتفق معك، أنا أعمل على ذلك، أعطني خمسة أيام أخرى".

 

وأضاف بايدن أنه "ينبغي ألا تكون هناك سجون خاصة".



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