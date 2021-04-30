عربي-دولي

قائد سابق للحرس الثوري يترشح للانتخابات الرئاسية: سأقضي على تيار التغلغل

Lebanon 24
30-04-2021 | 16:30
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أعلن محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، القائد السابق للحرس الثوري، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، المقررة في حزيران القادم .

وقال رضائي في تصريح: "سأخوض الانتخابات كجندي للوطن، وسأقف أمام سراب الدبلوماسية الزائف، وسأقضي على تيار التغلغل في البلاد، وأشكل حكومة وطنية لبناء إيران ومحاربة الفساد والتغلغل".

المصدر: روسيا اليوم
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