قائد سابق للحرس الثوري يترشح للانتخابات الرئاسية: سأقضي على تيار التغلغل

أعلن محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، القائد السابق للحرس الثوري، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، المقررة في حزيران القادم .وقال رضائي في تصريح: "سأخوض الانتخابات كجندي للوطن، وسأقف أمام سراب الدبلوماسية الزائف، وسأقضي على تيار التغلغل في البلاد، وأشكل حكومة وطنية لبناء إيران ومحاربة الفساد والتغلغل".