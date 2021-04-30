عربي-دولي

روسيا تدرج رئيس البرلمان الأوروبي على القائمة السوداء

Lebanon 24
30-04-2021 | 15:48
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أعلنت روسيا اليوم الجمعة عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودول أعضاء فيه، ردا على الإجراءات العقابية الأخيرة من قبل بروكسل.

وأكدت الخارجية الروسية أنها تحظر سفر ثمانية مسؤولين أوروبيين إلى أراضيها، ردا على تبني المجلس الأوروبي في 2 و22 من مارس الماضي إجراءات تقييدية بحق ست مواطنين روس.


وتضم القائمة السوداء الروسية الجديدة كلا من:

رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي
رئيس النيابة العامة في العاصمة الألمانية برلين يورغ راوباخ
نائبة رئيس اللجنة الأوروبية لشؤون القيم والشفافية فيرا يوروفا
عضو الوفد الفرنسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا جاك مير
رئيسة مختبر الحماية والأمن الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي التابعة لوكالة أبحاث الدفاع السويدية، أسا سكوت
نائب المجلس الوطني الخاص بوسائل الإعلام الإلكترونية في لاتفيا إيفارس أبولينش
مدير مركز اللغة الرسمية في لاتفيا ماري بالتينش
رئيس إدارة اللغات في إستونيا إلمار توموسك

وشددت الوزارة على أن مواصلة الاتحاد الأوروبي انتهاج سياسة الإجراءات التقييدية غير الشرعية أحادية الجانب بحق المؤسسات والمواطنين الروس تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، محتملة وسائل الإعلام الغربية المسؤولية عن تأجيج هستيريا معادية لروسيا.

واتهمت الوزارة الاتحاد الأوروبي بتجاهل أو رفض أي اقتراحات روسية رامية إلى تسوية المشاكل العالقة من خلال حوار مهني، مضيفة: "لا تترك هذه التصرفات من قبل الاتحاد الأوروبي مجالا للشك في أن هدفها الحقيقي يكمن في كبح تنمية بلدنا بأي ثمن وفرض مفهوم (النظام العالمي المبني على القواعد) الذي يقوض القانون الدولي، والتحدي بشكل واضح لاستقلال سياسات روسيا الخارجية والداخلية، وذلك بشكل منفتح وممنهج، وبطبيعة الحال بمعرفة وتشجيع من الولايات المتحدة التي لا تخفي اهتمامها بإعادة تحويل أوروبا إلى لعبة لمواجهة جيوسياسية حادة".

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