الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق اتخاذ "الإجراءات المناسبة" بعد العقوبات الروسية

ندد الاتحاد الاوروبي بالقرار "غير المقبول" وغير المبرر للسلطات الروسية بمعاقبة 8 مواطنين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان ومفوض، متحدثاً عن "إجراءات مناسبة" رداً على هذه العقوبات.وأكد رؤساء المؤسسات الـ3 الرئيسية للاتحاد في بيان مشترك أن "الاتحاد الاوروبي يحتفظ بحق اتخاذ الاجراءات المناسبة ردا على قرار السلطات الروسية".