الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير هدفٍ معادٍ باتجاه جدّة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر السبت، اعتراض وتدمير هدف جوّي معادٍ باتجاه جدة، غربي المملكة العربية السعودية.

#وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير هدف جوي معادي تجاه #جدة. pic.twitter.com/Lun6u6smsG

— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) May 1, 2021

وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد تركي المالكي، الثلاثاء الماضي، عن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر قبالة سواحل محافظة ينبع المطلة على البحر الأحمر.



وأضاف المالكي: "التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها".

وقال "التحالف العربي في اليمن" (تحالف دعم الشرعية) إنّ انتهاكات جماعة "أنصار الله" (الحوثي) في اليمن "جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين".

