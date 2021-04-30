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الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير هدفٍ معادٍ باتجاه جدّة

Lebanon 24
30-04-2021 | 23:00
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر السبت، اعتراض وتدمير هدف جوّي معادٍ باتجاه جدة، غربي المملكة العربية السعودية. 

#وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير هدف جوي معادي تجاه #جدة. pic.twitter.com/Lun6u6smsG

وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد تركي المالكي، الثلاثاء الماضي، عن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر قبالة سواحل محافظة ينبع المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف المالكي: "التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها".

وقال "التحالف العربي في اليمن" (تحالف دعم الشرعية) إنّ انتهاكات جماعة "أنصار الله" (الحوثي) في اليمن "جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين".


المصدر: وكالات
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