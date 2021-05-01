بلبلة في مطار عربي بعد هروب ركّاب لا يستوفون الشروط الصحية!

أفادت وزارة الصحة الاتحادية السودانية بأنّ رحلة للخطوط الجوية الأفريقية القادمة من معيتيقة الليبية وصلت السودان على متنها 258 راكباً، 40 منهم غير مستوفين للشروط الصحية (13 لا يوجد لديهم فحص الـ"PCR" أو فحصهم غير مقبول).
كما باشرت إدارة الحجر الصحي بمطار الخرطوم في اتخاذ الإجراءات الجنائية القانونية ضد الركاب المخالفين.
إلى ذلك أهابت الوزارة بجميع القادمين إلى الأراضي السودانية الالتزام بالشروط والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس "كورونا" ومنها إجراء فحص الـ"PCR" قبل 96 ساعة على الأقل من مغادرة جهة القدوم.
وشددت على أنها "لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تعزز سلامة العاملين أثناء قيامهم بعملهم".