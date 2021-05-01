عربي-دولي

بلبلة في مطار عربي بعد هروب ركّاب لا يستوفون الشروط الصحية!

Lebanon 24
01-05-2021 | 08:00
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أفادت وزارة الصحة الاتحادية السودانية بأنّ رحلة للخطوط الجوية الأفريقية القادمة من معيتيقة الليبية وصلت السودان على متنها 258 راكباً، 40 منهم غير مستوفين للشروط الصحية (13 لا يوجد لديهم فحص الـ"PCR" أو فحصهم غير مقبول).


وقالت الوزارة في تصريح صحافي، أمس الجمعة، إنّ عدداً من الركاب اعتدوا على موظفي الصحة في "مطار الخرطوم"، قبل هروب 14 راكباً، ما أثار بلبلة في المطار، بينما هرب 13 آخرون خلال نقل ركاب الطائرة الليبية إلى مراكز الحجر الصحي.

كما باشرت إدارة الحجر الصحي بمطار الخرطوم في اتخاذ الإجراءات الجنائية القانونية ضد الركاب المخالفين.

إلى ذلك أهابت الوزارة بجميع القادمين إلى الأراضي السودانية الالتزام بالشروط والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس "كورونا" ومنها إجراء فحص الـ"PCR" قبل 96 ساعة على الأقل من مغادرة جهة القدوم.

وشددت على أنها "لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تعزز سلامة العاملين أثناء قيامهم بعملهم".


كما أكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية مع أي من شركات الطيران التي لا تلتزم بالإجراءات والاشتراطات الصحية وتشكل خطورة على الأوضاع الصحية بالبلاد.

المصدر: العربية
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