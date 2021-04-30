عربي-دولي

"الحوثيون" يرفضون إنهاء سجن فنانة يمنية.. ويهددون محاميها

Lebanon 24
30-04-2021 | 23:27
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كتبت "الشرق الأوسط": في الوقت الذي أقصت فيه المجموعات "الحوثية" أخيراً القاضي المحقق في قضية الفنانة وعارضة الأزياء، انتصار الحمادي، على خلفية مطالبته بالإفراج عنها، أقدمت على تهديد محامي الدفاع عنها لإجباره على الانسحاب من إجراءات متابعة ملف الفنانة الشابة التي اختطفت قبل نحو شهرين.


جاء ذلك في حين أعلنت "منظمة العفو الدولية" تدخلها في ملف القضية، مطالبة بالإفراج الفوري والعاجل عن الممثلة الحمادي.

وكانت تقارير محلية قد كشفت عن إقالة الجماعة قبل نحو يومين لعضو النيابة المحقق في قضية الشابة الحمادي، وأطلقت في المقابل تهديداتها للمحامي في القضية.

ونقلت تلك التقارير تصريحات عن المحامي والمستشار القانوني خالد الكمال قال فيها إن النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الجماعة أوقفت عضو النيابة رياض الإرياني من مهمته كمحقق رئيس في قضية الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، على خلفية طلبه الإفراج عنها نهاية الأسبوع الفائت.


وأضاف الكمال، وهو المحامي في القضية، "أنه تلقى هو أيضاً تهديداً على صلة بدفاعه عن الفنانة الحمادي، مرجحاً أن يكون الهدف هو دفعه إلى الانسحاب من متابعة القضية، التي أثارت ردود فعل محلية ودولية واسعة".

المصدر: الشرق الأوسط
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