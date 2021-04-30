احتجاجات فلسطينية على قرار تأجيل الانتخابات.. وأسف أوروبي!

كتبت "الشرق الأوسط": في الوقت الذي انطلقت فيه عشرات المظاهرات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، للاحتجاج على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، ومع صدور بيانات من معظم الفصائل الفلسطينية ترفض القرار، توجه الاتحاد الأوروبيّ، بدعوة مباشرة إلى إسرائيل، أمس (الجمعة)، لـ"تسهيل إجراء الانتخابات الفلسطينية في أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية". لكن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أعلنت، أمس، إيقاف العملية الانتخابية تماماً.



وقالت لجنة الانتخابات إنه "كان من المقرر صباح (اليوم) الجمعة نشر الكشف النهائي للقوائم والمرشحين، بالتزامن مع أول أيام الدعاية الانتخابية للقوائم المترشحة للانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار الحالي، لكننا نوقف الإجراءات في أعقاب قرار الرئيس، وكلنا أمل في أن تُستكمل عملية تنفيذ الانتخابات الفلسطينية في أقرب فرصة ممكنة".ومع أن معارضي قرار التأجيل في فلسطين لم يقبلوا تفسير عباس لهذا التأجيل بقوله إن إسرائيل تمنع الانتخابات في القدس، بل عدّوه رضوخاً للاحتلال بشأن القدس، فقد أبدى الاتحاد الأوروبي تفهماً جزئياً لتفسيرات عباس وقال إن "قرار التأجيل مخيِّب للآمال، ولكن على إسرائيل أن تحترم الاتفاقيات وتتيح الانتخابات في القدس".

وقد أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان نُشر عبر موقع الاتحاد الأوروبي الإلكتروني، عن أسفه لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، داعياً "الأطراف المعنية إلى تحديد موعد جديد للانتخابات دون تأخير". وأكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبي شدد باستمرار على دعمه لإجراء انتخابات ذات مصداقية، وشاملة، وشفافة لجميع الفلسطينيين. وإننا نجدد دعوتنا لإسرائيل أن تقوم بتسهيل إجراء هذه الانتخابات في أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية".