اندلاع حريق هائل في كنيسة مصرية.. والسلطات تكشف سببه! (فيديو)

اندلع حريق في كنيسة "مار مينا" في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة المصرية، في وقت متأخر من ليل الجمعة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من إخماده، بحسب ما ذكر موقع "الحرة".

إلى ذلك، قالت السلطات المصرية، الجمعة، إنّ خللاً في التوصيلات الكهربائية سبب نشوب حريق في الكنيسة. وكشفت وزارة الداخلية أنّ الفحص بيّن أنّ الكنيسة كانت خالية من المترددين سوى بعض العاملين بها وأن المبنى مكوّن من 4 طوابق.



ونشب الحريق بسبب حدوث خلل في التوصيلات الكهربائية بالسقف المعلق بالدور الثالث، مما أدى إلى إندلاع النيران وامتدادها للدور الرابع، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده ولم تقع أية وفيات، بحسب ما ذكر موقع "الحرة".

وسجل بيان الوزارة حدوث بعض الاختناقات بين العاملين المتواجدين بالكنيسة أثناء نشوب الحريق، وأوضحت أنه تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ونقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

اللحظات الأولى لحريق كنيسة الشهيد مارمينا بالعمرانية في #مصر#شاهد_سكاي_فيديو pic.twitter.com/oksB5srRkx

— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 30, 2021





وأبلغ قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة بتصاعد أدخنة من نواف الكنيسة، حيث انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية إلى محل البلاغ.وقالت السلطات المصرية إن النيابة تستمع للشهود العيان وتستعجل التحريات حول حريق كنيسة العمرانية.

شاهد.. حريق هائل في كنيسة #مارمينا في #مصر https://t.co/0VuWKuaODx #صحيفة_الخليج#الخليج_خمسون_عاماً pic.twitter.com/GENpfHaGyx

— صحيفة الخليج (@alkhaleej) April 30, 2021





وأشار مصدر من الكنيسة إلى أن الحريق بدأ بعد انتهاء صلوات الجمعة العظيمة وخروج المصلين.



يُذكر أن جميع الأقباط المسيحيين في مصر يؤدون صلاة الجمعة العظيمة قبل عيد القيامة، الموافق الأحد، المقبل وتقام الصلوات والقداسات مساء السبت.