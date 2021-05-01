عربي-دولي

أزمة "دير السلطان": رهبانٌ أثيوبيون حاولوا رفع علم بلادهم.. واحتجاجٌ قبطي!

Lebanon 24
01-05-2021 | 01:00
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كشفت مصادر في الكنيسة المصرية لشبكة "سكاي نيوز"، أنّ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "تترقب الأحداث بعد قيام الرهبان الإثيوبيين برفع علم بلادهم على الخيمة التي نصبوها داخل "دير السلطان" المملوك للكنيسة بالقدس في فلسطين، مع إبلاغ الجهات الرسمية بالواقعة".


وأضافت المصادر أنّ الثابت تاريخياً هو "أن هذا الدير مصري، وهناك محاولات مستمرة من الرهبان الإثيوبيين للسيطرة عليه، لكنّنا نرفض ذلك ونواجهه بالطرق الرسمية".

وأوضحت المصادر أنّ الكنيسة المصرية "تمتلك كافة الوثائق التي تؤكد أحقيتها في هذا الدير التاريخي، خاصة أن الرهبنة القبطية لم تنقطع على الإطلاق إلى الأراضي المقدسة، ولم يحدث أن خلا الدير من الرهبان المصريين".

وفي تفاصيل الأزمة التي أوردتها "سكاي نيوز" نقلاً عن تقارير إعلامية، فإنّ رهبانًا إثيوبيين قاموا بنصب خيمة ورفع علم بلادهم داخل "دير السلطان" المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوذكس، والذي يقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس بفلسطين، الأمر الذي أثار غضب الرهبان المصريين.

وتجمع الرهبان المصريون بالدير قبل يومين لإزالة الخيمة والعلم الإثيوبي، وسط تدخل من أفراد الشرطة، فيما جرى إبلاغ الكنيسة المصرية بكافة التفاصيل للتدخل وتهدئة الموقف.


وعلى إثر هذه الأحداث، نظم مطران القدس، الأنبا أنطونيوس، وقفة احتجاجية بمشاركة الرهبان المصريين؛ احتجاجا على هجوم الرهبان الإثيوبيين عليهم، وسط تواجد لأفراد شرطة حاولوا تهدئة الموقف.

 

 
 
المصدر: سكاي نيوز
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