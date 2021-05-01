عربي-دولي

رقمٌ مرعب لإصابات "كورونا" في الهند خلال 24 ساعة!

Lebanon 24
01-05-2021 | 08:30
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سجّلت الهند، اليوم السبت، رقماً "مرعباً" لعدد الإصابات بفيروس "كورونا" حيث أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة بالفيروس القاتل خلال الـ24 ساعة الماضية، في رقم يشكّل سابقة في العالم. 

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن الوزارة قولها إنه "تم إحصاء 401 ألف و993 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الحالات في الهند إلى أكثر من 19.1 مليوناً".


وبلغ عدد الوفيات 3523 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين أودى "كوفيد-19" بحياتهم إلى 211 ألفاً و853 شخصاً.

وهذه المرة الأولى منذ تفشي فيروس "كورونا" التي يكسر فيها بلدا حاجز الـ400 ألف إصابة جديدة يومياً، مما يشير إلى حجم المأساة التي تعيشها الهند البالغ عدد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة.

يشار إلى أنّ الهند تمرّ بأسوأ موجة من تفشّي الفيروس حيث تعاني من سلالة متحوّرة، حيث لا تزال الارقام الصحية مُفزعة، إذ باتت البلاد تسجل كل يوم أرقاما قياسية، كما قفز عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس لما يتخطى الثلاثة آلاف حالة.


هذه الأرقام أرعبت العالم وأجبرته على تقديم العون للبلد المنكوب صحياً،  حيث حطت طائرة شحن أميركية في العاصمة نيودلهي تحمل مساعدات طبية، تشمل أكثر من 400 أسطوانة أوكسجين، إلى جانب مليون من معدات الفحص السريع لفيروس "كورونا"، إضافة إلى معدات المستشفيات الأخرى.

كما وعدت عدة دول من بينها فرنسا وألمانيا وأيرلندا إضافة إلى أستراليا بالمساعدة، إلى جانب ذلك، تخوض السلطات معركةً أخرى تتمثل بتوفير لقاحات لمئات الملايين من السكان، فالهند لا تملك حالياً مخزونات كافية لمواجهة هذه الموجة الفتاكة من الجائحة،

مما دفع  عدداً من مراكز التطعيم في مدينة مومباي إلى إغلاق أبوابها لثلاثة أيام بسبب نقص اللقاحات.

 

المصدر: سكاي نيوز
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