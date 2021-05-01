دولة تعاقب من يعود من الهند بالسجن وغرامة ضخمة!

فرضت السلطات الأسترالية، أمس الجمعة، قيوداً على المسافرين القادمين من الهند بسبب التفشي المتنامي لـ"كوفيد-19".



وبحسب ما ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإنّ أستراليا جعلت "من غير القانوني" العودة إلى الوطن من الهند تحت طائلة السجن لمدة 5 سنوات بغرامة قدرها 66600 دولار.



ويدخل التقييد غير المسبوق حيز التنفيذالساعة 12.01 صباحاً يوم الاثنين، وفق ما أعلن وزير الصحة جرجي هنت.ووفقاً لقانون الطوارئ، الذي يستند على قانون الأمن البيولوجي، أي شخص كان في الهند في الأيام الـ 14 الماضية سيكون متهماً بارتكاب جريمة في حال قدم إلى أستراليا.وهذه المرة الأولى في التاريخ التي تستخدم فيها الحكومة الأسترالية نوع من سلطات الطوارئ لهذا الغرض.واتخذ وزير الصحة هذا القرار غير المسبوق بموجب قانون الأمن البيولوجي بعد تلقيه المشورة من كبير الأطباء بول كيلي.وقال هنت إنّ "تقييم المخاطر الذي اتخذ بموجبه القرار استند إلى نسبة المسافرين من الخارج في الحجر الصحي في أستراليا الذين أصيبوا بعدوى كورونا في الهند".ويعتقد أن أكثر من 9 آلاف مواطن أسترالي تقطعت بهم السبل فى الهند.وتستمر العقوبات طالما استمر حظر السفر المفروض على القادمين من الهند والذى سيعاد تقييمه في 15 أيار.وتشهد الهند موجة غير مسبوقة من تفشي وباء "كورونا"، حيث اعلنت السلطات الصحية اليوم تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة بالفيروس، وهو رقم غير مسبوق عالمياً.